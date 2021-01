Neues Jahr startet mit Rekord an Arbeitslosen

Im Schnitt waren 28.928 Personen ohne Job

Im Durchschnitt waren in Tirol im abgelaufenen Corona-Jahr 28.928 Personen ohne Job. Das ist gegenüber dem am Arbeitsmarkt besonders guten Jahr 2019 ein extremes Plus von 77,4 Prozent. Alle Altersgruppen, alle Branchen, alle Regionen sind betroffen. Aktuell ist der Zuwachs in den Bereichen Tourismus (+…1000 %) und Handel (+ 125 %) am größten. Eine rasche Erholung ist nicht in Sicht. Lercher geht davon aus, dass die heurige Wintersaison „nicht mehr richtig in Schwung kommt“.