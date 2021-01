Schwer kranke 13-Jährige wird endlich behandelt

Seit Jahren kämpfen Steirer, die an der schweren Muskelkrankheit SMA leiden, vor Gericht darum, dass sie in steirischen LKH mit dem teuren Medikament Spinraza behandelt werden. Nun gibt es einen Erfolg nach dem anderen. Die Familie einer kranken 13-Jährigen erreichte am Silvestertag etwa eine einstweilige Verfügung.