Ehepaar stirbt bei Lawinenunglück in Südtirol

Bei einem Lawinenabgang im norditalienischen Südtirol sind am Sonntag zwei Skifahrer ums Leben gekommen. Sie seien in einem Skigebiet am Schnalstaler Gletscher von den Schneemassen erfasst worden, berichteten italienische Medien. Das Unglück ereignete sich demnach über dem Ort Maso Corto in etwa 2000 Metern Höhe.