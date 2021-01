Falsche Techniker erbeuten Schmuck

Eindringlich warnen die Präventionskriminalisten der niederösterreichischen Polizei durch Aushänge in Gemeindeämtern, wie etwa in Weinburg im Pielachtal, vor den falschen Fernseh- und Telekommunikationstechnikern mit leichtem deutschem Akzent. Denn alles, was sie gutgläubigen Opfern erzählen, dient nur einem Ziel – diese auszuplündern. „Oft werden den Pensionisten Formulare von Firmen vorgelegt. Dann werden sie von einem Täter (etwa durch Umschaltung der Fernsehkanäle) abgelenkt, während der oder die beiden anderen Räumlichkeiten durchsuchen“, warnt ein Fahnder aus St. Pölten.