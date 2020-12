Mülltonnen-Zündler entpuppten sich auch als Räuber

Jenen Zündler (14 und 15), die für mehrere Mülltonnen-Brände in der Stadt Salzburg verantwortlich sind, konnte die Polizei nun auch zwei Raube nachweisen. Die Beschuldigten haben im November vier Jugendlichen in Salzburg-Parsch und Kuchl Handy, Bargeld und Rucksack geraubt. Sie wurden festgenommen und in die Justizanstalt überstellt.