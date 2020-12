Premier League meldet Rekordzahl an Coronafällen

Die englische Premier League hat in der Weihnachtswoche die höchste Zahl an Corona-Fällen bei den 20 Fußball-Clubs seit Beginn der wöchentlichen Testserien Ende August registriert. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, wurden bei 1.479 Tests zwischen dem 21. und 27. Dezember insgesamt 18 mit dem Coronavirus infizierte Spieler oder Betreuer ermittelt.