Meissnitzer: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Vom Wind verblasen worden ist Teil eins des Weltcup-Jubiläums am Semmering. Der Riesentorlauf der Damen musste am Montag abgebrochen werden. Der Zielraum wurde in kürzester Zeit vom Sturm verwüstet und deshalb vom Sicherheitspersonal rasch evakuiert. Ex-Rennläuferin Alexandra Meissnitzer gestand: „So etwas habe ich noch nie erlebt.“