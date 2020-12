Jürgen Klopp sauer: „Leben nicht im Traumland“

Liverpool verpasste es am Sonntag, den Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen und liegt nun drei Zähler vor dem Stadtrivalen Everton. Es fühle sich an wie eine Niederlage, räumte Klopp ein, „aber ich weiß, dass wir einen Punkt mehr haben als vorher“. Die „Reds“ hatten es nicht geschafft, trotz knapp 80 Prozent Ballbesitz und einer Vielzahl an Möglichkeiten für eine frühe Entscheidung zu sorgen. Zum Abschluss des Jahres gastiert Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr) bei Newcastle United.