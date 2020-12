„Die Kunst ist mein Lebensmittel“

Die große Skulptur eines Ebenseer Glöcklers, mit Draht verfremdete Kinderpuppen, Heiligenbilder, in denen plötzlich ein Flugzeug neben der Madonna mit dem Kind auftaucht – in Ferdinand Reisenbichlers buntem Atelier in der Alten Weberei in Ebensee gibt es viel zum Staunen und zum Entdecken. Der Künstler arbeitet ausschließlich in Werkserien zu je 50 bis 100 Stück: „Ich höre irgendwo einen Satz, auf einmal dockt irgendetwas an bei mir und das treibt mich dann an“, erklärt er seine Inspiration.