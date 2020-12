Corona-Strafbescheide sollen ausgesetzt werden

300 Euro Strafe oder sechs Tage Haft drohen jenen Corona-Infizierten, die sich in gemeinsamen Haushalten in der Quarantäne nicht ausreichend absondern. FPÖ-Chef Gernot Darmann forderte bereits, die Strafen für nichtig zu erklären, Team-Kärnten-Obmann Gernot Köfer will erreichen, dass „diese völlig wirre und weltfremde Vorgehensweise der Behörden sofort abgestellt wird“ - mehr dazu hier.