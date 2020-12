Erster Corona-Impfstoff ist in OÖ eingetroffen

Und so geht´s weiter

Der Impfplan bis April schaut folgendermaßen aus: In der ersten Phase ab 12. Jänner werden Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen durch betreuende Ärzte sowie das Personal der Krankenanstalten geimpft werden. In der Phase 2 ab Februar sollen Risikopersonen und Personen in kritischer Infrastruktur geimpft werden. Hier werden die Hausärzte bereits eingebunden sein. In Phase 3 ab April sollen so viele Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass die Impfung der Allgemeinbevölkerung angeboten werden kann. Dies soll sowohl bei den niedergelassenen Ärzte als auch in Form von lokalen Impfstellen angeboten werden.