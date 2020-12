Eschlböck: „Haben keinen Hilfeschrei vernommen“

Football ist in Österreich de facto Amateursport, Spielergehälter haben die Klubs also nicht zu stemmen. Zudem gab es 2020 auch Kosteneinsparungen, weil die Ligen stillstanden. Der Football-Verband stellte es seinen Mitgliedsvereinen nämlich frei, ob sie die Saison bestreiten oder aussetzen wollten. Fast alle wählten die zweite Option, die oberste Spielklasse mutierte so zu einem Zweikampf zwischen dem letztlichen Meister Vienna Vikings und den Graz Giants. Diese zwei hätten „sofort eingereicht und problemlos die Mittel überwiesen bekommen“.