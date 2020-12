Super! Superliga wird langsam zur „Steirerliga“

Das sind echte Basketball-Feiertage! Die Serien der steirischen Superliga-Klubs Kapfenberg und UBSC nehmen schön langsam unheimliche Ausmaße an. Die Bulls siegten zuletzt viermal in Folge, der einstige Underdog aus Graz tauschte die Rollen, ist nach fünf Siegen en suite das Team der Stunde unter den Körben. Am Stefanitag sind die Fernseh-Kameras (wie auch am 29. 12. beim Spiel in Wels) auf die Mannen von Coach Ervin Dragsic gerichtet - wenn im Sportpark Platz eins im direkten Duell mit Klosterneuburg am Spiel steht. „Hätte mir das einer am Anfang des Jahres gesagt, ich hätte es mit einer Chance von einem Prozent berechnet“, lacht UBSC-Boss Michi Fuchs, der neben dem möglichen ersten Platz vor allem das große Ganze im Blick hat. „Gewinnen wir, sind wir nur schwer aus den ersten Sechs, den Play-off-Rängen, zu verdrängen.“