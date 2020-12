Jugendliche als Vandalen in Lienz ausgeforscht

Die damals unbekannten Täter hatten wie berichtet in der Nacht auf den 29. November mehrere im Stadtgebiet von Lienz abgestellte Fahrzeuge, Müllcontainer und Verkehrsleiteinrichtungen beschädigt. Die Tatorte zogen sich ausgehend von der Mühlgasse über den Bahnhofsplatz Lienz in Richtung Tristacherstraße, weiter über die Reimmichlstraße und Anna Waldeckstraße bis zur Seewandstraße am Ortsende von Lienz. Nachdem in der Mühlgasse bei zwei Fahrzeugen die Außenspiegel umgeklappt wurden, zogen die Täter weiter in die Tristacherstraße, wo sie den Scheibenwischerarm eines dort abgestellten Omnibusses beschädigten. Anschließend stießen sie eine in der Tristacherstraße befindliche Mülltonne um. In der Reimmichlstraße sowie in der Anna Waldeckstraße beschädigten sie ebenfalls zwei Außenspiegel von dort abgestellten Fahrzeugen. In der Seewandstraße wurde von den Tätern eine dort befindliche Baustelleneinrichtung (Verkehrszeichen) umgestoßen, wodurch dieses beschädigt wurde. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizeiinspektion Lienz konnten insgesamt 11 Sachbeschädigungen geklärt werden.