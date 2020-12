Corona-Pandemie lastet vielen schwer auf der Seele

Die Corona-Pandemie lastet den Menschen schwer auf der Seele und verschärft das Problem der Einsamkeit. Das wird sich an den kommenden Feiertagen noch verschlimmern. Die TelefonSeelsorge der Caritas Kärnten verzeichnete bereits eine starke Zunahme an Beratungsgesprächen. Per Telefon, E-Mail und Chat werden Hilfesuchende kostenfrei betreut.