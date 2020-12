Model Karolina Kurkova erwartet ihr drittes Kind

„Diese Woche ist es so groß wie eine Gurke“

Kurkova hat bereits zwei Söhne - Tobin Jack (11) und Noah Lee (5) - mit ihrem Mann Archie Drury. Der „Gala“ sagte sie, dass die beiden Buben ihre Schwangerschaft kindgerecht mitverfolgen sollen: „Für meine Jungs habe ich eine App, die ihnen Woche für Woche erklärt, was gerade bei Mama im Bauch so los ist und wie das Baby schon gewachsen ist. Das wird in Form von Obst oder Gemüse erklärt. Diese Woche ist es so groß wie eine Gurke.“