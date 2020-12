Kritik an verschärften Besuchsregeln für Heime

Um die Heime zu entlasten und Besuche zu ermöglichen, werde das Land Kärnten die Heime mit kostenlosen FFP2-Masken für Besucher und eine entsprechende Anzahl von Antigentests für Besucher zur Verfügung stellen. Bereits jetzt würden die Heime mit einem kostenlosen Besuchermanagement unterstützt, man stelle Hilfs- und Unterstützungspersonal zur Verfügung. Die Mitarbeiter in den Heimen werden in Kärnten nicht nur zweimal wöchentlich, wie in der Verordnung vorgeschrieben, sondern täglich getestet.