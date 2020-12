Neue Jobs für Martin Scherb und Günter Kreissl

Kreissl, der im Sommer bei Sturm aufgehört hatte, fällt in Zukunft nicht nur die Gesamtplanung und Strukturierung des gesamten Torhüterbereichs in den verschiedenen Abteilungen des ÖFB zu, sondern eben auch die Weiterentwicklung des Projekt12. „Mit seiner fachlichen Expertise, die sich aus Günter Kreissls jahrelanger Tätigkeit im österreichischen Spitzenfußball ergibt, sowie seiner akribischen Arbeitsweise wird er entscheidend mitwirken, die notwendigen nächsten Schritte in der Entwicklung unserer Toptalente und des Torhüterbereichs zu setzen“, wurde Sportdirektor Peter Schöttel zitiert.