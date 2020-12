Viele Politiker sind wortkarg bei Reden im Landtag

Sint vor Oberhofer und Haselwanter-Schneider

Mit 221 Redebeiträgen führt Markus Sint (Liste Fritz) das Ranking an - auch deshalb, weil er immer wieder mündliche Nachfragen am Ende der Sitzungen auf seine schriftlichen Anfragen gestellt und hier oftmals das Wort erhalten hat. Den zweiten Platz sichert sich mit 168 Redebeiträgen Neos-Klubchef Dominik Oberhofer. An dritter Stelle reiht sich Andrea Haselwanter-Schneider, Klubobfrau der Liste Fritz, ein - und zwar mit 142 Redebeiträgen.