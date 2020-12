Boko Haram bekennt sich zu Entführungen in Nigeria

Am Wochenende haben Bewaffnete eine Sekundarschule im Nordwesten Nigerias im Bundesstaat Katsina überfallen und Kinder entführt. Es wurde befürchtet, dass 600 Mädchen und Buben verschleppt wurden. Zu dem Angriff bekannt hat sich die Islamistengruppe Boko Haram. „Unsere Brüder stecken hinter der Entführung in Katsina“, so der Anführer, Abubakar Shekau. Viele Kinder konnten in die umliegenden Wald- und Buschgebiete flüchten. Mindestens 333 Schüler werden noch vermisst.