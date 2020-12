Anti-Doping-Gesetz erhöht Frauenanteil in NADA!

Das neue Anti-Doping-Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft und wird u.a. auch einen fünfzigprozentigen Frauenanteil in den Kommissionen der Nationalen Anti-Doping Agentur bringen. „Das ist im Gesetz nun festgelegt, aber das war kein großes Problem, wir lagen schon bei 47 Prozent“, sagte NADA-Geschäftsführer Michael Cepic am Montag.