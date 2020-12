Ruf nach hartem Lockdown wie in Deutschland

Sinken die Corona-Infektionen nicht unter 1000 pro Tag, soll Österreich dem Vorbild Deutschlands folgen und sich in einen Weihnachts-Lockdown begeben, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Sonntag. Mediziner begrüßen die Idee, die türkis-grüne Bundesregierung reagiert allerdings zurückhaltend.