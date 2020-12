Neue Corona-Regeln: Einstimmung auf harten Winter

Pflegeheime: Mitarbeiter müssen zwei Mal pro Woche zum Test

Mitarbeiter in Pflegeheimen müssen indes zweimal pro Woche verpflichtend getestet werden. Details zu den jüngst avisierten Pflicht-Testungen in schwer betroffenen Regionen (die Alternative: Quarantäne) folgen ebenfalls nächste Woche. Einmal mehr rief Kanzler Sebastian Kurz am Wochenende dazu auf, Corona-Regeln zu befolgen und an Massentests teilzunehmen - und zwar in drastischen Worten: „Wenn jemand seine Eltern oder Großeltern ansteckt, kann das für diese mit einigermaßen hoher Wahrscheinlichkeit den Tod bedeuten.“