„Feinstaubbelastung ist nicht zu rechtfertigen“

Und dessen Beseitigung von anderen bezahlt werden muss! Man denke nur allein an die Raketenstangen, die in unzähligen Dachrinnen liegen. Eine Rakete zerfällt in Tausende Einzelteile, Landwirte beklagen sich darüber, wie viel davon auf Feldern, Äckern, im Wald bleibt. Es gibt keinen anderen Bereich, wo so viel Feinmüll verteilt wird.