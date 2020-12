Charley Pride an den Folgen von Covid-19 gestorben

Spitzenplätze in den Charts

Bis spät in die 80er-Jahre brachte Pride Dutzende von Alben heraus, viele seiner Singles dominierten wochenlang die Spitzenplätze der Charts. Zu seinen bekanntesten Hits gehören „Kiss An Angel Good Morning“ oder „Please Help Me I‘m Falling“, ebenso wie „I Can“t Believe That You‘ve Stopped Loving Me„ und “Night Games".