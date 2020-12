„Jude“ als Schimpfwort an Grazer Schulen

Diese Entwicklung ist beängstigend! Nicht erst seit der Attacke auf den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz im August ist klar, dass der Antisemitismus in der Steiermark am Vormarsch ist. Bis September gab es heuer bereits 16 derartiger Vorfälle. Die Stadt Graz startet deswegen jetzt ein neues Projekt und will mit der Prävention schon bei den Kleinsten beginnen.