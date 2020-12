Nehammer: Corona-Kontrollen weiter an der Haustür

70 Prozent aller Polizisten getestet

Nehammer appellierte auch daran, sich an den Massentests in den Bundesländern zu beteiligen. „Testen schafft Sicherheit“, so der Innenminister. Er verwies dabei auf eine groß angelegte Testreihe innerhalb der Polizei. Demnach wurden unlängst 70 Prozent aller Polizisten (auf freiwilliger Basis) getestet. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz wurden dafür 110 Teststraßen organisiert. „0,3 Prozent der Getesteten waren positiv. Sie haben jetzt Sicherheit, können in Quarantäne gehen und andere nicht gefährden und tragen so rasch zur Heilung dabei“, sagte Nehammer.