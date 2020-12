Pippi-Langstrumpf-Liedtext verletzt Urheberrecht

Jetzt geht es also um finanzielle Vereinbarungen und gegenseitige Einverständniserklärungen. Denn paradoxerweise hat natürlich auch der Lied-Schöpfer ein Urheberrecht an seinem Werk. Pippi würde sich wahrscheinlich schütteln vor Lachen, in ihren Koffer voller Goldstücke greifen und jedem der Beteiligten zumindest eines davon zuwerfen ...