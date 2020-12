Covid-Fall auf Kreuzfahrtschiff mit 1700 Gästen

Das Kreuzfahrtschiff „Quantum of the Seas“ mit fast 1700 Passagieren an Bord ist nach einem Corona-Fall vorzeitig von einer viertägigen Reise in seinen Auslaufhafen Singapur zurückgekehrt. Bei dem infizierten Passagier handle es sich um einen 83-jährigen Mann. Er war demnach mit einem negativen Corona-Test an Bord der US-Reederei Royal Caribbean gegangen und wurde mittlerweile in ein Krankenhaus gebracht.