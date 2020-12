Zadic will Opferschutz weiter ausbauen

Enorme Erleichterung für betroffene Frauen

„Das ist eine enorme Erleichterung für Frauen, weil sich viele nicht selbst trauen, zu Gericht zu gehen. Das geht per E-Mail-Kontakt oder telefonisch bei der Opferschutzeinrichtung. Wir beobachten, dass es wesentlich einfacher ist für Frauen“, meinte Zadic. Im Zuge der Covid19-Verordnung wurden bereits im Frühjahr leichtere Wege zur einstweiligen Verfügung ermöglicht. Personen in Heim-Quarantäne können Polizisten den Antrag auf einstweilige Verfügung mitgeben, die ihn dann an das Gericht weiterleiten. Die Verordnung läuft am 31. Dezember 2020 aus und soll aufgrund positiver Erfahrungsberichte verlängert werden.