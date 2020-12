Iva Schell mit ihrer Tochter im Wunderland

Für Letztere ist dieser Ort, an dem sie mit ihrem Mann lebte, ein Idyll: „Nachdem ich mitten im Oktober plötzlich eingeschneit und mit Sommerreifen auf der Alm festsaß, wurde mir wieder bewusst, in welchem Paradies ich hier leben darf.“ Dann schaut sie nach oben und sinniert: „Wenn alles weiß ist und die schneebedeckten Wiesen und der Wald in der Sonne funkeln, fühlt man sich schon dem Himmel sehr nah.“ Ganz nah ihrem geliebten Maximilian ...