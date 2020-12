Quarantäne gleich für neues Album genützt

Musikvideo mit Schauspieler

Als sie ihre neue Single „Legendär“ gut in österreichweiten Radioeinsätzen platzieren konnten, folgte dann als Zugabe zur Single das Album. Das Besondere der Single: „Wir drehten das Musikvideo mit Samouil Stoyanov“, sagt Gelsinger. Der Schauspieler trat schon in den Münchner Kammerspielen oder in der Soko München auf. Damit schielt „Paul!“ auch über die Grenzen.