Christkindlhütte wurde Opfer von Brandstiftern

Am Welser Stadtplatz in Oberösterreich ist in den frühen Sonntag Morgenstunden eine Holzhütte abgebrannt. Die Hütte gehörte dem Christkind, Kinder konnten dort ihre Wunschzettel abgeben. Aber die gute Nachricht: Der Postkasten wird immer am Abend ausgeleert - damit dürfte die Mehrheit der Wunschzettel gerettet worden sein. Zwei Verdächtige wurden ausgeforscht.