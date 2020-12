Run auf Microsofts hässliche Weihnachts-Pullover

Erlöse gehen teilweise an „Girls Who Code“

Von modischen Alleinstellungsmerkmalen abgesehen, die man mit dem Kauf so eines Pullovers erwirbt, dient Microsofts werbewirksame Weihnachtspulli-Aktion auch einem guten Zweck: Für jeden verkauften Pullover spendet der US-Technologiekonzern einen Betrag an die Organisation „Girls Who Code“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Mädchen für Informatik zu begeistern.