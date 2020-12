Kaputter Bahnschranken bleibt 5 Monate geschlossen

Schwer beschädigt wurde ein Schaltkasten der ÖBB vor knapp einem Monat bei einem Brand in Mödling. Da die Anlage just den Schranken in der Schillerstraße steuert, bleibt dieser seither unten: Der dortige Bahnübergang ist also gesperrt. Behoben hätte der Schaden - wie auf den Hinweisschildern angegeben - bis Jahresende werden sollen. Mittlerweile bestätigen die ÖBB, dass es bis zur Freigabe der Eisenbahnkreuzung „voraussichtlich bis März 2021 dauern“ werde.