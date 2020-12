Klage gegen Postbus wegen fehlender Trennwände

Weil sich die ÖBB-Tochter Postbus weigert, in ihren Bussen in Oberösterreich und im Verkehrsverbund Ostregion (Niederösterreich, Wien, Burgenland) Schutzverglasungen für die Fahrerkabinen einzubauen, will der Betriebsrat nun vor Gericht ziehen. „Nachdem die Gespräche in der gestrigen Aufsichtsratssitzung wieder keine Lösung gebracht haben, bleibt uns nur der Rechtsweg“, sagte Postbus-Betriebsratschef Robert Wurm am Mittwoch.