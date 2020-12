Millie Bobby Brown beim Shopping von Fan belästigt

„Ich bin ein menschliches Wesen“

„Ich bin ein menschliches Wesen. Es regt mich einfach auf, wenn Leute versuchen, Grenzen zu überschreiten“, offenbarte die 16-Jährige sichtlich emotional in einem Instagram-Video. Ein Foto wäre für sie in Ordnung gewesen, doch ein Video war ihr in diesem Moment einfach zu viel. Dass ihre Bitte nicht respektiert wurde, kann sie immer noch nicht fassen. „Ich mache dieses Video, um zu sagen, dass ihr anderen mehr Respekt zeigen müsst. Egal wer sie and oder was sie machen: Zeigt Respekt“, appellierte Millie an ihre Follower.