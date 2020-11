Tom Wlaschiha in Netflix-Hit „Stranger Things“

Zuwachs für die Netflix-Mysteryserie „Stranger Things“: Acht neue Darsteller werden in der vierten Staffel mitmischen, darunter der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha (47, „Game of Thrones“) und der als Freddy Krueger bekannte Horror-Star Robert Englund (73). Unter den Neuzugängen sind auch Jamie Campbell Bower („Sweeney Todd“), Eduardo Franco („Booksmart“) und Joseph Quinn („Games of Thrones“).