Bauchketten sind das Lieblingsaccessoire der Stars

Bella Hadid macht‘s vor und trägt zarte Bauchkettchen in den letzten Monaten, wann immer ihr der Sinn danach steht. Ob zu Jeans und Top, zum Bikini oder am Laufsteg von Rihannas Savage-X-Fenty-Dessousshow: Mit dem manchmal ganz zarten, ein anderes Mal eher auffälligen Schmuck setzt die Model-Schönheit ihre schlanke Körpermitte perfekt in Szene.