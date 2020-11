Euro-Rettungsschirm: EU wird krisenfester

Mitten in der Coronarezession haben sich die Euro-Staaten am Montag endgültig auf die Reform des Euro-Rrettungsschirms ESM geeinigt. Damit will sich die Eurozone besser gegen künftige Finanz- und Bankenkrisen wappnen. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz gab sich sicher: „Die ESM-Reform stärkt den Euro und den gesamten europäischen Bankensektor. Denn wir machen die Eurozone noch robuster gegenüber den Attacken von Spekulanten.“