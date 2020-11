Grieche stürzt auf Grazer Baustelle in den Tod

Tödlicher Arbeitsunfall Montagmittag in der Reininghausstraße in Graz: Ein 32-jähriger Arbeiter ist von einem Gebäudeelement, dass er an einen Kran hängen wollte, dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei fiel er so unglücklich auf den Betonsockel eines Baustellenzauns, dass es für ihn keine Rettung mehr gab.