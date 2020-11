Schädelbruch! OP bei Jimenez nach Kopf-Crash

Es war ein schrecklicher Kopf-Crash, am Sonntag beim 2:1 der Wolverhampton Wanderers gegen den FC Arsenal in der englischen Premier League. Der Mexikaner Raul Jimenez war in der 5. Minute mit Gunners-Star David Luiz zusammengekracht - und er hat, wie später bekannt wurde, dabei einen Schädelbruch erlitten und musste in der Nacht operiert werden.