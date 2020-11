Bahrain-Lehre: „Tod ist nur eine Sekunde entfernt“

“Süddeutsche Zeitung“: „Aus meterhohen Flammen befreit. Der schwere Unfall des Franzosen Romain Grosjean überschattet das Formel-1-Rennen in Bahrain. 27 Sekunden. So lange kauerte Romain Grosjean in den Flammen. Und so lange war nicht klar, ob er das überleben würde. Das Feuer wütete meterhoch und mit wildem Zucken, dunkler Rauch stieg auf. Aber dann war Grosjean zu sehen, wie er sich aus dem Innern des Feuers aus seinem Cockpit befreite, wie er mit beiden Händen die Leitplanke ergriff, durch die er gerade mit seinem Rennwagen gerauscht war. Wie er über das verbogene Metall sprang, mit nur noch einem Schuh am Fuß und der Hilfe der herbeigeeilten Streckenposten, die ihn mit Feuerlöschern absprühten und so schnell wie möglich wegzogen von den Flammen und zum Wagen der Mediziner brachten. Und dass Grosjean überhaupt den Flammen entstiegen war, das war wahrhaftig unglaublich. Denn im ersten Moment hatte es nicht danach ausgesehen, als könnte er diesen Unfall nur annähernd unversehrt überleben.“