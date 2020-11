Rapid hadert: „Wir sind an uns selbst gescheitert“

„Ich muss aufpassen, was ich sage. Aber so ein Spiel nicht zu gewinnen, ist unglaublich. Das schmerzt extrem. Wir waren ja klar der Herr im Haus, sind nur an uns selbst gescheitert“, hatte sich Thorsten Schick beim TV-Interview nach dem 1:1 wieder beruhigt. Etwas beruhigt. Denn unmittelbar nach dem Schlusspfiff war Rapids Flügel-Turbo mit Taxi Fountas aneinander geraten. Die Mitspieler mussten den 30-Jährigen bremsen, zurückhalten. „Ich bin alt genug, das war nicht clever. Das darf mir am Spielfeld nicht passieren“, entschuldigte sich Schick. „Das werden wir in der Kabine klären. Vielleicht dauert’s länger“ (krone.at berichtetet, alle Infos hier).