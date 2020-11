Unseren Ski-Herren ging endlich wieder Licht auf

40 Tage später aber gab es ein Licht am Ende des Riesentorlauf-Tunnels. Nicht nur weil morgens die Herbstsonne die Arena in Zürs streichelte. Auch weil es fast fünf ÖSV-Herren in das Abend-Finale geschafft hätten: Roland Leitinger und Fabio Gstrein fehlten nur neun Hundertstel.