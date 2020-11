72 Stunden obdachlos um Herzen zu öffnen

Wie fühlt es sich an, wenn das Zuhause eine Parkbank oder eine Straßenunterführung ist? Wie übersteht man eine eiskalte Nacht im Freien? Und was kommt einem in den Sinn, wenn man am Boden sitzt und die Welt von ganz unten sieht. Reinhold Happ aus Innsbruck will es wissen. Er hat mit Gleichgesinnten vor Jahren einen Verein zur Unterstützung von Obdachlosen und anderen Tirolern in Not gegründet. „Zu tun gibt es genug“, konstatiert er.