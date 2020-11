Obdachloser zweimal binnen zwei Tagen ausgeraubt!

Erst als mehrere Passanten den Raubüberfall bemerkten, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten. Ein Arzt, der in der Nähe in einem Spital arbeitet, leistete Erste Hilfe. Der Obdachlose wurde ins LKH Graz eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde. Danach kümmerten sich Polizisten der Inspektion Graz-Lend um einen Schlafplatz und brachten ihn in eine Sozialeinrichtung.