Slowakei verschiebt neuerliche Massentests

Slowakei rückt zunehmend von Strategie ab

So gehen etwa slowakische Gesundheitsexperten davon aus, dass das Land trotz der umfangreichen Testungen an einem Lockdown wohl nicht vorbeikommen werde. Am Mittwochabend kündigte Ministerpräsident Igor Matovic nach regierungsinternen Unstimmigkeiten schließlich an, die für das erste Dezember-Wochenende geplanten erneuten landesweiten Corona-Massentests auf unbestimmte Zeit zu verschieben.