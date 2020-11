Gewerkschaft fordert für Rettungsdienst mehr Tests

Das Land bereitet gerade die Massentests für die Tiroler Bevölkerung vor. So will man endlich wieder einen besseren Überblick über das Infektionsgeschehen erhalten. Für Tirols ÖGB-Vorsitzenden Philip Wohlgemuth ist es an der Zeit, auch in einem anderen Bereich genauer hinzuschauen. Gemeint sind Rettungsorganisationen, bei denen Tausende Tiroler freiwillig oder beruflich engagiert sind.