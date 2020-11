„Gefährdungsphase nach Anschlag noch nicht vorbei“

Nicht nur die Corona-Krise hat den Alltag in Österreich nachhaltig verändert - auch der blutige Terroranschlag von Wien am 2. November wird das Bild, das sich künftig auf den Straßen des Landes bieten wird, beeinflussen. Denn künftig werden Cobra-Beamte in Vollmontur in den - besonders zur Weihnachtszeit belebten - Straßen der großen Städte patrouillieren. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) warnte am Donnerstag bei der Präsentation der „schnellen Eingreiftruppen“ des EKO Cobra: „Die Gefährdungsphase nach dem Terroranschlag ist noch nicht vorbei.“